Katastrophales Hochwasser in Deutschland – Fluten zerstören ein Dorf in der Eifel In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind bei Unwettern mehr als 40 Menschen gestorben. Dutzende werden noch vermisst. Die Politiker stürzen sich in Gummistiefel. Dominique Eigenmann aus Berlin

Von der normalerweise friedlichen Ahr verwüstet: Viele Menschen in Schuld verbrachten die Nacht auf ihren Hausdächern. Foto: Bernd Lauter (AFP)

Am schlimmsten traf es ein Dorf namens Schuld. Der 700-Seelen-Ort liegt in einem Tal der Eifel, durch das die Ahr fliesst, etwa auf halber Höhe zwischen Bonn und Koblenz. Bei Schuld bildet die Ahr, die normalerweise ein friedliches Flüsschen ist, eine Schlaufe.

In der Nacht auf Donnerstag verwandelte sich die Ahr nach sintflutartigen Regenfällen in ein reissendes Ungeheuer, dessen braune Fluten alles mit sich fortrissen und das Dorf weitgehend zerstörten. Das Wasser stieg so schnell, dass bis zu 100 Menschen sich nur noch auf die Dächer ihrer Häuser retten konnten. Viele harrten die Nacht über dort aus, im Ungewissen darüber, ob und wann Rettung kommen würde.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung