Panne bei Zürcher Wahlen – Flyer-Gate in Geroldswil: Es hagelt Protest – und Stimmrechtsrekurse Die Beilage des FDP-Flyers in den offiziellen Wahlcouverts hat rechtliche Folgen: Vier politische Parteien und zwei Privatpersonen gehen gegen die Kantonsratswahl vor. Pascal Unternährer

Fordert Übungsabbruch in Geroldswil: Jus-Student Benjamin Gautschi. Foto: Silas Zindel

Die Flyer-Panne von Geroldswil wirft hohe Wellen. Am Freitag haben sämtliche Dietiker Bezirksparteien eine gepfefferte Erklärung abgegeben. Bemerkenswert: Auch die FDP ist dabei. Die Parteien halten im Schreiben fest, dass das FDP-Flugblatt «widerrechtlich» den Wahlunterlagen beigelegt wurde. Der Brief ist an die Gemeinde Geroldswil adressiert.