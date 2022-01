Aktion der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) – Folter im Keller einer Bieler Pizzeria Gegen vier Kurden hat die Staatsanwaltschaft in Biel Anklage erhoben: Die Männer sollen einen mutmasslichen Spion gefoltert haben. Kurt Pelda

Das Opfer wurde mutmasslich zweimal im begehbaren Tiefkühlraum des Restaurants eingesperrt. Illustration: Benjamin Güdel

Während mehr als sechs Stunden wurde das Opfer in einer Bieler Pizzeria verhört und mit dem Tod bedroht. In der Anklageschrift gegen die vier mutmasslichen Täter spricht die Staatsanwaltschaft der Region Berner Jura-Seeland von «grausamer Behandlung» des Kurden Aydin K. (Name geändert). Sechs kurdische Peiniger hätten ihm Schläge und Fusstritte versetzt, um ihn zu einem Geständnis zu nötigen. Dazu sei er im Keller der Pizzeria «im Namen der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK)» unrechtmässig festgehalten worden.

Aydin K. arbeitete in besagtem Restaurant als Pizzaiolo. Dabei soll er unter anderem den kurdischen Besitzer der Pizzeria ausspioniert sowie dessen Vater und Bruder an die türkischen Behörden verraten haben. Bei einem Besuch in der Türkei wurden die beiden Bieler dann verhaftet. Im Keller des Restaurants fanden die Kurden auf dem Mobiltelefon des Opfers Chats, die dessen Verrat dokumentierten.