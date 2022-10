Die Jets-Spielerin rümpft über stinkende Überzieher und kulinarische Extravaganzen die Nase. Ein Triumph der Männer an der Heim-WM wäre indes ganz nach dem Geschmack der Winterthurerin.

Die Jets-Spielerin rümpft über stinkende Überzieher und kulinarische Extravaganzen die Nase. Ein Triumph der Männer an der Heim-WM wäre indes ganz nach dem Geschmack der Winterthurerin.

Die 19-jährige Linn Larsson (rechts) mit Nati-Kollegin Noelle Weis (Wizards Bern Burgdorf) diesen Herbst an der U19-WM im polnischen Katowice. Die Schweizerinnen mussten am Ende als Vierte ohne Medaille heimreisen.

Die 19-jährige Linn Larsson (rechts) mit Nati-Kollegin Noelle Weis (Wizards Bern Burgdorf) diesen Herbst an der U19-WM im polnischen Katowice. Die Schweizerinnen mussten am Ende als Vierte ohne Medaille heimreisen.

Die bevorstehende Unihockey-WM der Männer in Zürich und Winterthur.

Hoffentlich endlich die Schweiz. Die Zeit ist reif dafür. Und wann, wenn nicht an der Heim-WM sollte es klappen?

Dieses Team stemmt am Ende den WM-Pokal.

Was ich mir nie erlauben würde.

Was ich vor einem Spiel immer mache.

Was ich nach einem Spiel nie auslasse.

Was ich besser als meine Mitstreiter kann.

Wer mich am meisten beeinflusst hat.

«Ich will mit den Jets unbedingt Schweizer Meister werden.»

Was ich schon immer mal tun wollte.

Was ich einer Gegnerin sage, die mich nervt.

Was ich an meinem Sport nicht mag.

Was ich in diesem Jahr unbedingt erreichen will.

Definitiv mit den Kloten-Dietlikon Jets Schweizer Meisterin werden.