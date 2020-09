Gastronomie in Winterthur – Food-Trucks statt Känguru-Steaks Nach 21 Jahren schloss in Winterthur die Outback Lodge. An ihrer Stelle will der erst 25-jährige Dominique Wagner, Spross einer Gastro-Familie, drei Weltküchen unter einem Dach vereinen. Michael Graf

Dominique Wagner, Chef des neuen Foodtruck Village, will die ganze Woche durchgehend warme Küche anbieten. Foto: Heinz Diener

Die Outback Lodge im Bahnhof Stadelhofen war 1997 der Startpunkt eines regelrechten Gastro-Imperiums. Ihrem Erfinder Fredy Wiesner und seinen Söhnen gehören inzwischen 30 Restaurants mit über 600 Mitarbeitenden, darunter die Sushi-Kette Negish», die in Winterthur in den Archhöfen vertreten ist, die Nudelkette Nooch oder das Burgerkonzept The Butcher.