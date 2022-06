Gefrässiges Insekt – Forscher rätseln über Massenvermehrung eines kleinen Käfers Weshalb der Buchenspringrüssler immer häufiger die Rotbuchen massenhaft befällt, ist unklar. Auch dieses Jahr sind die Schäden unübersehbar. Markus Brupbacher

Durchlöchert und braun verfärbt: Der Buchenspringrüssler, ein kleiner Käfer, hinterlässt an den Rotbuchen sichtbare Schäden. Foto: Markus Brupbacher

Viele braune, verdorrte Stellen und unzählige kleine Löcher: Die Blätter der Rotbuchen in der Region sehen vielerorts so aus, als hätte jemand mit einer Schrotflinte auf sie geschossen. Verantwortlich für die Schäden ist der Buchenspringrüssler, ein kleiner einheimischer Käfer. Der Befall ist nach 2004, 2011, 2013 und 2014 auch dieses Jahr wieder augenfällig stark in der Schweiz. Und ob im Neuenburger Jura oder am Zürichsee – egal, durch welche Wälder man derzeit wandert: Der Buchenspringrüssler hat nicht nur in Winterthur und Region die Buchen in Massen befallen.