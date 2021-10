EHCW vor Derby gegen Kloten – Fortschritte sichtbar – doch noch stimmen die Resultate nicht Trotz dem punktemässigen schlechtesten Saisonstart in der Swiss League gibt es wesentliche Anhaltspunkte dafür, dass der EHC Winterthur gerade einen Schritt nach vorne macht. Urs Kindhauser

Eigentlich wertvoll für den EHCW, aber noch zu oft mit den falschen Mitteln im Einsatz: der Kanadier Matt Wilkins (links). Foto: Christian Merz

Nachdem der EHCW gegen jedes Team der Swiss League einmal gespielt hat, spricht die Statistik eine klare Sprache: Er hat nur sieben Punkte auf dem Konto, geholt gegen La Chaux-de-Fonds (1), Sierre (2), die EVZ Academy (3) und die Ticino Rockets (1). Das ist der schlechteste Saisonstart seit dem Aufstieg in die zweithöchste Liga vor sechs Jahren. Selbst 2015, als die Winterthurer grösstenteils mit ihrer Erstliga-Mannschaft in der Nationalliga B antraten, resultierten aus den ersten zehn Spielen zwei Punkte mehr als diesmal. Die bisher beste Startbilanz übrigens legte der EHCW unter Trainer Michel Zeiter in seiner ersten Saison 2016/17 hin. 21 Punkte erreichte er in den ersten zehn Spielen mit einem Team, das weitgehend noch von seinem Vorgänger Markus Studer zusammengestellt worden war.