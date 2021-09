Bezirksgericht Andelfingen – Foto eines nackten minderjährigen Mädchens weitergeschickt Um ein Tätigkeitsverbot und eine Busse kam er herum. Das Gericht verhängte aber eine bedingte Geldstrafe über den 26-jährigen Weinländer, der unbedacht ein Foto weiterverschickt hat. Eva Wanner

Ein 26-Jähriger hat ein Foto einer nackten Minderjährigen per Whatsapp erhalten – und per Snapchat weiterverschickt. Dafür musste er sich vor dem Bezirksgericht Andelfingen verantworten. Foto: Madeleine Schoder

Er sprach von «Blödheit», von einem «Scheiss», den er gemacht habe. Von einem einmaligen «Scheissdreck», wie der 26-jährige Beschuldigte aus dem Weinland am Mittwochmorgen mehrfach betonte. «Ich bin nicht so», das hätten auch sein bester Freund und seine langjährige Freundin gesagt, als er ihnen von seinem Gerichtstermin erzählt habe.

Vor dem Einzelrichter zu verantworten hatte sich der junge Mann wegen eines Fotos. Vor rund einem Jahr erhielt er via Whatsapp «ein Bild mit einem offensichtlich nackten minderjährigen Mädchen, welches mit offenen Beinen auf (mutmasslich) einem Bett kniet und so explizit ihre Vagina präsentiert». So steht es in der Anklageschrift, und das bestritt der junge Mann auch nicht. Von wem er das Bild erhalten hatte, wisse er aber nicht mehr.