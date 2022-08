Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Fotomontage zeigt die ersten Musikfestwochen im Freien Zuerst fanden die Musikfestwochen in Lokalen statt, ab 1978 dann unter freiem Himmel. Die Veranstalter liessen sich etwas Spezielles einfallen, um die Neuheit zu bewerben. Regula Geiser

Steinberggasse mit Bühne und Publikum, Fotomontage, 1978. Eines von über 70‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Heute starten die Winterthurer Musikfestwochen. Nun schon zum 47. Mal seit 1976 und zum 43. Mal als Open-Air-Festival in der Winterthurer Altstadt. Die letzten zwei Jahre fand das Festival Corona-bedingt nicht oder nicht in der Altstadt statt. Und die ersten beiden Winterthurer Musikfestwochen von 1976 und 1977 wurden zwar in der Altstadt, aber grösstenteils nicht im Freien, sondern im Musiklokal Africana und an verschiedenen Örtlichkeiten wie im Peterhanskeller oder im Restaurant Salmen abgehalten.

1978 erfolgte die Premiere im Freien. Eine Fotomontage vorab half, sich ein Grosskonzert mit Publikum in der Steinberggasse vorzustellen: «Riesige Open-Air-Konzerte mitten in einer malerischen Altstadt – das gab’s bis heute noch nirgendwo in der Schweiz!» verkündete das Programmheft der 3. Winterthurer Musikfestwochen stolz. Auch sonst sparte man nicht mit Superlativen: «Ein einzigartiger Kulturplausch» sei es, das «Winterthurer Kulturereignis des Jahres», mit Höhepunkten wie der «heissesten Rocknacht, die Winterthur je erlebt hat» (Boomtown Rats und Krokus), oder dem Auftritt der «besten Folkband Englands» (The Fairport Convention). Aber auch leisere und unbekanntere Töne hatten schon damals Platz im Programm. So gab es in den ersten Jahren der Winterthurer Musikfestwochen auch ein Klassikprogramm und Konzerte von lokalen Musikerinnen und Musikern wie der Rockvereinigung Winterthur, der Blasmusik Edelweiss Wülflingen oder dem Frauen- und Töchternchor Seen.

