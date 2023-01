Benedikt XVI. in Kloster aufgebahrt – Fotos von Leichnam veröffentlicht – so läuft die Bestattung ab Die Bilder des verstorbenen Papstes stammen aus der Kapelle des Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae. Abschied nehmen können die Gläubigen dann ab Montagmorgen im Petersdom.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist nach seinem Tod am Silvestermorgen in der Kapelle des Vatikan-Klosters Mater Ecclesiae aufgebahrt. Foto: Vatican Media (Keystone, AP)

Der Heilige Stuhl hat nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. erste Fotos von dessen Leichnam veröffentlicht. Auf den Bildern aus der Kapelle des Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae ist er mit einem roten liturgischen Gewand zu sehen. Zudem trägt er eine traditionelle Kopfbedeckung, eine Mitra. In seinen gefalteten Händen hält Joseph Ratzinger – Benedikts bürgerlicher Name – einen Rosenkranz.

Neben ihm vor dem Altar der Kapelle stehen ein geschmückter Christbaum und eine Krippe, wie auf den am Sonntag veröffentlichten Fotos weiter zu sehen ist. In seien Ansprachen am Sonntag und per Twitter erwähnte ihn sein Nachfolger Papst Franziskus und nannte ihn einen «treuen Diener» der Kirche.

Trauerzeremonie Neuland für vatikanisches Protokoll

Gestorben war Benedikt XVI. am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren. Am Montag soll er im Petersdom für die Öffentlichkeit aufgebahrt werden, bis er anschliessend am Donnerstag, 5. Januar, beigesetzt wird.

Der Tod eines Oberhaupts der katholischen Kirche zieht genau festgelegte zeremonielle Abläufe nach sich. Im Fall des Todes des emeritierten Papstes Benedikt XVI. betritt das vatikanische Protokoll allerdings auch Neuland. Ein Überblick:

Neuntägige Trauerzeit

Ein verstorbener Papst wird mit einer neuntägigen Trauerzeit gewürdigt, die den lateinischen Namen «Novemdiales» trägt. Im Normalfall müssen die Kardinäle nach dem Tod eines Papstes auch dessen Nachfolger wählen. Dies entfällt, da Benedikt am 11. Februar 2013 von seinem Amt zurückgetreten war und Platz für seinen Nachfolger, Papst Franziskus, gemacht hatte.

Gottesdienst auf dem Petersplatz

Am Sonntag wurde Benedikt im Kloster Mater Ecclesiae, aufgebahrt. Ab Montagmorgen soll Benedikts Leichnam dann im Petersdom in Rom aufgebahrt werden, damit die Gläubigen von ihm Abschied nehmen können.

Der Trauergottesdienst für Benedikt findet am 5. Januar auf dem Petersplatz statt und wird vom amtierenden Papst Franziskus geleitet – ein in der Geschichte der katholischen Kirche beispielloser Vorgang, der durch den Rücktritt Benedikts im Jahr 2013 zustande kommt.

An der Trauerfeier für den charismatischen Johannes Paul II. hatten 2005 etwa eine Million Menschen auf dem Petersplatz teilgenommen. Zahlreiche Staatschefs und gekrönte Häupter erwiesen dem langjährigen Kirchenoberhaupt die letzte Ehre. Die Trauerzeremonie leitete damals Joseph Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation der katholischen Kirche. Kurz danach kürten die Kardinäle ihn zum neuen Papst Benedikt XVI.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist mit 95 Jahren gestorben. Video: Tamedia

Beisetzung in den Vatikanischen Grotten

Nach den im Vatikan geltenden Regeln muss ein Papst vier bis sechs Tage nach seinem Tod beigesetzt werden. Benedikt soll nach dem Trauergottesdienst am Donnerstag in den Vatikanischen Grotten des Petersdoms beigesetzt werden.

Der Benedikt-Biograf Peter Seewald hatte 2020 öffentlich gemacht, dass sich der emeritierte Papst dort eine Bestattung im ehemaligen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. wünsche. Nach der Seligsprechung von Johannes Paul im Jahr 2011 war dessen Leichnam in eine Kapelle im Seitenschiff des Petersdoms umgebettet worden.

Der Fischerring ist seit dem 14. Jahrhundert der Amtsring der Päpste: Benedikt XVI. trug einen Ring ohne Stein. Foto: Keystone

Zerstörung des Siegelrings

Für jeden Papst wird eigens ein Ring als Zeichen seiner Macht angefertigt. Diesen sogenannten Fischerring nutzt das Kirchenoberhaupt als Siegel für Dokumente. Der Siegelring Benedikts wurde nach seinem Rücktritt bereits mit einem «X» unbrauchbar gemacht. Einem verstorbenen Papst wird das Schmuckstück vom Finger genommen, um es dann zu zerbrechen.

SDA/AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.