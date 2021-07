Schulleiterin Dachsen – Fräulein Furrer kam, Frau Furrer geht Über 40 Jahre lang war Käthi Furrer an der Primarschule in Dachsen tätig, die letzten 18 als Schulleiterin. Ein Rückblick auf ein ganzes Arbeitsleben an einer Stelle. Eva Wanner

Nach über 40 Jahren verlässt Käthi Furrer die Schule in Dachsen. Foto: Marc Dahinden

Käthi Furrers Bürotür steht offen. Das passt zur Philosophie der langjährigen Schulleiterin: Nur wer offen ist, sei es gegenüber der Lehrerschaft, den Eltern oder den Kindern, kann Vertrauen schaffen. Und nur wer Vertrauen erhält und gibt, kann mit anderen zusammenarbeiten.

Im Büro stehen mehrere Blumensträusse, ein Geschenkkorb und Glückwunschkarten. Das Gespräch findet am 65. Geburtstag der Schulleiterin statt. «Es ist ein wunderschöner Tag», sagt Furrer und strahlt, wie sie es eigentlich immer tut. Die Unterhaltung wird nach draussen verlegt, unterbrochen wird sie nur von beinahe minütlichem Winken. Denn Furrer arbeitet nicht nur seit über 40 Jahren an der Schule Dachsen, sie lebt auch so lange im Dorf und kennt entsprechend so gut wie alle. Ende Schuljahr heisst es: Adieu, Frau Furrer – allerdings nur in der Schule. Dem Wohnort bleibt sie treu.

