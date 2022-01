Kolumne von Markus Somm - Fräulein-Rottenmeier-Politik

Soll es künftig nicht mehr geben: Ein Plakat, das für Zigaretten wirbt, wird in Zürich aufgezogen (30. April 2007). Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

In der Schweiz sterben rund 9500 Menschen an den Folgen des Rauchens, und diese Zahl gilt Jahr für Jahr – was, wenn man sie mit den über 12’000 Toten vergleicht, die in den vergangenen zwei Jahren an oder mit Corona gestorben sind, deutlich macht, wie ernst das Problem nach wie vor ist. Corona wird vorübergehen, das Rauchen nicht.

Es ist eine Sucht, es ist ein Laster, es führt oft zum Tod. Wenn ich jemandem einen guten Rat geben kann: Hören Sie auf zu rauchen oder fangen Sie gar nie erst an. Ich gab es mit 23 Jahren auf, nicht aus Heldenmut oder Gesundheitsbewusstsein, sondern weil ich in einer WG in Deutschland lebte, wo keiner rauchte. Irgendwann war es mir zu lästig, auf den Balkon ausweichen zu müssen und dort zu frieren, während die Übrigen in der warmen Küche plauderten. Isolation als Raucherentwöhnung.