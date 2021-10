Jungkunst in Winterthur – Fragen stellen, ohne Antworten liefern zu müssen Die Fotografin Thi My Lien Nguyen und der Konzeptkünstler Fernando Obieta sind zwei von 28 Kunstschaffenden an der Jungkunst, die am Donnerstag ihre Tore öffnet. Helmut Dworschak

Werke junger Kunstschaffender beleben die Halle 53 für vier Tage. Im Bild windet sich eine künstlerische Rohrinstallation in die Höhe. Foto: Marc Dahinden