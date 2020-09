Gastro-Kolumne Angerichtet – Fragen über Fragen und ein

eindeutiges Urteil Im Freihof in Dinhard lautet unser Urteil über Essen, Wein, Ambiance, Service und Preis: Sehr empfehlenswert. Urs Stanger

Redaktorinnen und Redaktoren kundschaften für die Kolumne «Angerichtet» Restaurants in der Region Winterthur aus. Illustration: Ruedi Widmer

Ein Italiener musste es sein. Mit den Herbstferien in der Schwebe sollte wenigstens auf dem Teller eine Prise Italianità her, bevor der tiefe dunkle Winter beginnt. Die Wahl fiel auf den Freihof in Dinhard, den seit zwei Jahren die Familie Castellucci mit Wurzeln in Kalabrien übernommen hat und der seither den Zusatz «Da Maurizio» trägt. Im Nachhinein stellt sich mal wieder die Frage, warum man nicht schon viel früher darauf gekommen ist.