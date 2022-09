Was hat sich in den letzten Jahren verändert in der Politik?

Früher habe der Kontakt zu den Menschen im Säli eines Restaurants stattgefunden, heute finde dieser in den sozialen Medien statt. Dazu beobachte er eine Spaltung der Gesellschaft, zwischen den gut ausgebildeten Leuten, der Elite, und den schlechter ausgebildeten Menschen. Das beginne beim Elternhaus: Der Sohn soll nicht mehr eine Handwerkerlehre machen, sondern ans Gymi gehen. «Wir müssen den Minoritäten genügend Rückhalt geben.»