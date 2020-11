Zoom – Fragmente der Welt Der mit Bergfotografien bekannt gewordene Fotograf Robert Bösch hat ein neues Buch veröffentlicht – und damit einen komplett neuen Weg eingeschlagen. Jason Kleeb

Ligurische Küste, Italien, 2020 Fotos: Robert Bösch

«No Man’s Land» zeigt Bilder, die Robert Bösch als Welten-Reisender und als Zu-Hause-Bleibender gesehen hat. Fotografien von Wüsten, Städten, Meeren, Stierkämpfern, Vögeln und Elefanten – Bilder, entstanden, während er mit seiner Kamera auf diesem Planeten unterwegs war.

Krähe, 2019

Autoscheinwerfer im Dämmerlicht, Knonaueramt

«Nicht die ins Auge springenden Motive sind die interessanten, vielmehr sind es die Bilder, die sich bedeckt halten, die sich im Ganzen verstecken und die man entdecken muss», sagt Robert Bösch. Es seien Bilder, denen er erst mit seiner Kamera eine Existenz verleihe.

Industriefassade, Totes Meer, Israel, 2019

Blutmond – Totale Mondfinsternis, 2018

Flug der Möwe kurz vor Sonnenaufgang, 2019

«Jedes Bild von Robert Bösch ist ein Fragment der Welt. Fügt man die vielen, in diesem Buch wie Perlen an einer Schnur aneinander gereihten Arbeiten zusammen, ergeben sie aber nicht die Welt», sagt Kunstkritikerin Angelika Affentranger-Kirchrath. «Diese ist als Ganzes nicht fassbar und bleibt no man’s land. Aber, mag man anders fragen: zeigt nicht jede Fotoarbeit dieses Künstlers eine Welt? So gesehen würde das Buch Welten zusammenführen. Es bringt sie in unerwartete, subtile Zusammenhänge und Verbindungen und löst sie auch also gleich wieder daraus heraus. Jedes Bild ist eine gesehene Welt.»

Hochhausfassade bei Sonnenuntergang, Tel Aviv, Israel, 2019

Death Valley, USA, 2012

Mineralgewinnung am Toten Meer, Israel, 2019

Ägerisee, 2019

Cathédrale de Marseille, Frankreich, 2019

Ägerisee, 2019

«No Man’s Land» – Das Buch Infos einblenden No Man’s Land – Photographs by Robert Bösch, Till Schaap Edition, Texte von Angelika Affentranger-Kirchrath und Robert Bösch, Texte D/E 29,5 x 32 cm, 208 Seiten, 100 Farb- und SW-Abb., CHF 130.– ISBN 978-3-03878-047-2, erhältlich im Buchhandel oder bei robertboesch.ch