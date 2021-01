Ein «behelfsmässiger» Maskentest – Fragwürdiger Persilschein des Bundes für Emix-Masken Das Labor Spiez prüfte die mutmasslich gefälschten Masken der Firma Emix. Trotz Mängeln bewertete es die Masken als gut – und nimmt diesen Befund nun zurück. Christian Brönnimann

Das Labor Spiez testete die fraglichen FFP2-Masken der Firma Emix auf ihre Dichtigkeit. Bei zwei von fünf Testpersonen war diese klar ungenügend. Foto: Christian Beutler

Die Affäre um den Kauf von Atemschutzmasken durch die Armeeapotheke ist um ein Kapitel reicher. Vor gut einer Woche deckte diese Zeitung auf, dass die Armee für über 6 Millionen Franken 700’000 Masken gekauft hat, die mutmasslich gefälscht und von zweifelhafter Qualität sind. Nach einem Schimmelfund rief die Armee die Masken letzten Sommer zurück, über 100’000 Stück davon wurden bereits zerstört. Der Rest ist eingelagert.

Sowohl die Armee als auch die Lieferantin, die Firma Emix, betonten, die Masken seien bei einem Test im Labor Spiez für gut befunden worden. Doch dieser Befund ist nun infrage gestellt. Das Labor Spiez gehört zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) und ist für den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Bedrohungen zuständig. Die Beurteilung von Atemschutzmasken gehört normalerweise nicht zu seinen Aufgaben. (Lesen Sie auch unseren Kommentar: Es sind zu viele Fragen offen)

Die 700’000 Masken, die die Armee gekauft hat, sollen von der ägyptischen Firma Chemi Pharma Medical stammen. Diese bestreitet jedoch, jemals solche Masken hergestellt zu haben. Auf der Packung fehlen etliche vorgeschriebene Angaben. Foto: PD

Am 24. April 2020, lange nach der letzten Lieferung, testete das Labor Spiez die fraglichen Emix-Masken. Der Prüfbericht liegt dieser Zeitung vor. Getestet wurde primär die «nach innen gerichtete Leckage», also ob die Masken dicht sind. Fünf Probanden führten mit der Maske verschiedene Aktionen wie Nicken oder Sprechen aus. Das Resultat: Bei zwei der fünf Testpersonen war die Dichtigkeit der Masken klar ungenügend. Eines der ungenügenden Resultate schloss das Labor Spiez dann aber aus der Gesamtwertung aus, «aufgrund einer gefühlten Leckage beim Nasenbügel».

Wichtige Faktoren wurden gar nicht getestet

Bei normalen Prüfungen von Atemschutzmasken werden zwei weitere, zentrale Faktoren getestet. Nämlich der Filterdurchlass und der Atemwiderstand. Beides testete das Labor Spiez nicht. Babs-Sprecherin Sandra Kobelt schreibt auf Anfrage, man habe in der Ausnahmesituation vom letzten Frühling ein «behelfsmässiges Ad-hoc-Verfahren» angewandt, um über die Qualität der Masken «eine gewisse Aussage» machen zu können.

Obwohl der Test im Labor Spiez also mit grossen Fragezeichen behaftet ist, genügte er der Armee, um die Masken in Umlauf zu bringen. Der Emix teilte das Labor Spiez am 7. Mai mit: «Die Ergebnisse der Filtrationsleistung sowie der Tests mit Probanden sind gut.»

«Bezogen auf Norm-Anforderungen können die Masken nicht als gut bezeichnet werden.» Babs-Sprecherin Sandra Kobelt

Von dieser Aussage krebst das Labor Spiez aber inzwischen zurück. «Aus dem Bericht geht klar hervor, dass die Masken eine gewisse Schutzwirkung aufweisen, aber bezogen auf Norm-Anforderungen nicht als gut bezeichnet werden können», sagt Babs-Sprecherin Kobelt in der «NZZ am Sonntag». Es sei rückblickend «unglücklich» gewesen, sich gegenüber Emix zur Qualität der Masken zu äussern.

Einer der Emix-Inhaber erklärte der «NZZ am Sonntag», man habe dem Bund angeboten, mangelhafte Masken zu ersetzen. Angesichts der fragwürdigen Testergebnisse, des Schimmelfunds mit anschliessendem Rückruf und der mutmasslich gefälschten Herkunft der Masken fragt sich, weshalb die Armee nicht auf dieses Angebot eingestiegen ist. Gemäss einem Armeesprecher wurden Verhandlungen zur Rückerstattung des Kaufpreises abgebrochen.