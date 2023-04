Rückkehrer beim FC Winterthur – Francisco Rodriguez – Fussballer, Familienmensch und Dolmetscher Francisco Rodriguez ist seit Sommer zurück beim FC Winterthur. Für seine 27 Jahre hat er schon sehr viel erlebt. Und der nächste Gegner hat ihm die Karriere «gerettet». Gregory von Ballmoos

Francisco Rodriguez im Dress des FC Winterthur. Hier lernte er Fussball spielen, und in dieser Saison spielt er zum ersten Mal im «Eins». Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Unter dem Arm hat Francisco Rodriguez zwei Kistchen voll mit Autogrammkarten, als er zum Interviewtermin erscheint. «Die bringe ich mit ins Fussballcamp, um den Kids eine Freude zu machen», erklärt er. Das Fussballcamp findet in dieser Woche auf der Sportanlage Au in Zürich statt. Organisiert wird es von den drei Rodriguez-Brüdern Roberto, Ricardo und Francisco. Der Ort ist kein Zufall. Die drei Brüder sind wenige Minuten Fussmarsch von der Sportanlage Au in Zürich-Schwamendingen aufgewachsen. In einer Siedlung für sozial Schwächere, wie Francisco Rodriguez sagt und gleich nachschiebt: «Trotzdem hat uns nie etwas gefehlt in der Kindheit.»