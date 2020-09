Zuber und Sow im Einsatz – Frankfurt siegt auswärts bei Hertha Berlin Eintracht Frankfurt mit den zwei Schweizern Zuber und Sow überrascht die Berliner im eigenen Stadion: Erst nach der Pause fand Hertha ins Spiel.

Steven Zuber (ganz links) und Eintracht Frankfurt besiegten Hertha Berlin 3:1. Foto: Keystone/EPA Bas Dost erzielte in der 37. Minute das 2:0 für die Eintracht. Foto: Maja Hitij (Getty Images) Die 4000 Fans im Berliner Stadion wären wohl derselben Ansicht. Foto: Michael Sohn (Getty Images) 1 / 5

Eine mutige und effektive Eintracht hat den perfekten Saisonstart der aufstrebenden Berliner verhindert. Die Frankfurter siegten zum Auftakt des 2. Runde in der Bundesliga in Berlin 3:1 und überholten in der Tabelle mit vier Punkten den Hauptstadtclub, der drei Zähler hat. Von den beiden Schweizern bei Frankfurt wurde Steven Zuber bereits in der 15. Minute für den verletzten Filip Kostic eingewechselt. Djibril Sow stand ab der 85. Spielminute im Einsatz.

André Silva mit einem verwandelten Penalty (30. Minute), über den sich die 4000 zurückgekehrten Zuschauer mächtig aufregten, Angriffskollege Bas Dost (36.) und Sebastian Rode (71.) sorgten am Freitag für den Sieg.

Erst nach der Pause aktiv

Hertha konnte erst nach dem Rückstand und drei Halbzeit-Wechseln für kurze Zeit an die Leistung beim 4:1-Erfolg zum Liga-Start in Bremen anknüpfen – mehr als der Anschluss durch ein Eigentor von Martin Hinteregger aber kam nicht mehr heraus (76.).

Die 4000 Hertha-Fans im eigentlich über 74’000 Besucher fassenden Olympiastadion, die vor dem Anpfiff von ihrem Team begrüsst wurden, sahen gleich eine aktive Eintracht. Die Gäste attackierten früh, mussten aber schon in der Anfangsphase einen heftigen Ausfall wegstecken. Der gefährliche Offensivspieler Kostic musste verletzt ausgewechselt werden – Zuber kam.

Die Frankfurter liessen sich aber nicht beeindrucken. Nach einem Zweikampf von Silva mit dem neuen Hertha-Captain Dedryck Boyata entschied Schiedsrichter Bastian Dankert auf Penalty – eine strittige Angelegenheit, die vom Video-Assistenten nicht als grob falsch gesehen wurde. Silva selbst verwandelte vom Punkt sicher.

Bei Hertha fehlte ein konstruktiver Spielaufbau praktisch total, vieles blieb Stückwerk. Dost machte es auf der Gegenseite besser. Der Niederländer köpfelte nach einer Freistoss-Eingabe von Daichi Kamada wuchtig ein. «In allen Bereichen ist es viel zu wenig», bemerkte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich zur Pause.

Neuzugang Jhon Cordoba, zunächst nur auf der Bank, durfte dann zu Beginn der zweiten Hälfte den wirkungslosen Angreifer Krzysztof Piatek ersetzen. Labbadia hatte von einer «Gefühlssache» gesprochen bei der Entscheidung zunächst für den Polen – und lag damit falsch. Auch Arne Maier und Neuzugang Deyovaisio Zeefuik kamen – und nun kam Schwung und Leidenschaft in die Hertha-Aktionen.

Frankfurt verteidigte mit Leidenschaft und Glück. Lukebakio scheiterte knapp (58.), alles andere entschärfte der starke Goalie Trapp. Mit einem Schuss aus 16 Metern ins lange Eck erstickte dann Rode Herthas Hoffnung auf eine Wende. Hinteregger traf zwar nach einer Torunarigha-Eingabe ins eigene Tor. Am Ende wurde das erste Stadion-Liveerlebnis nach 202 Tagen für die 4000 Hertha-Fans aber zur grossen Enttäuschung.

Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)

4000 Zuschauer. – Tore: 30. André Silva (Foulpenalty) 0:1. 37. Dost 0:2. 71. Rode 0:3. 78. Hinteregger (Eigentor) 1:3. – Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Zuber (ab 15.) und Sow (ab 85.).

Tabelle: 1. Eintracht Frankfurt 2/4. 2. Bayern München 1/3. 3. Borussia Dortmund 1/3. 4. Augsburg 1/3. 5. RB Leipzig 1/3. 6. Hoffenheim 1/3. 6. SC Freiburg 1/3. 8. Hertha Berlin 2/3. 9. Arminia Bielefeld 1/1. 10. Bayer Leverkusen 1/1. 10. Wolfsburg 1/1. 12. 1. FC Köln 1/0. 12. VfB Stuttgart 1/0. 14. Mainz 05 1/0. 15. Union Berlin 1/0. 16. Werder Bremen 1/0. 17. Borussia Mönchengladbach 1/0. 18. Schalke 04 1/0.

dpa/lai