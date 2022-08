Feuer an Atlantikküste – Frankreich erhält europäische Hilfe im Kampf gegen heftige Waldbrände Feuerwehrteams aus Deutschland, Polen, Österreich und Rumänien sind auf dem Weg nach Frankreich, um die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung der schweren Brände an der Atlantikküste zu unterstützen.

Freiwillige helfen beim Kampf gegen die Flammen in der Nähe von Belin-Beliet, im Südwesten Frankreichs. (11. August 2022) Foto: Thibaud Moritz (AFP via Getty Images)

Im Kampf gegen die heftigen Waldbrände an der Atlantikküste erhält Frankreich europäische Unterstützung. Die EU-Kommission hat über den europäischen Katastrophenschutzmechanismus vier Feuerwehrflugzeuge nach Frankreich entsandt, die bislang in Griechenland und Spanien stationiert waren, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte. Ausserdem seien Feuerwehrteams aus Deutschland, Polen, Österreich und Rumänien auf dem Weg nach Frankreich, um die französischen Kräfte zu unterstützen.

«Unsere Partner helfen Frankreich», bedankte sich Präsident Emmanuel Macron. «Die europäische Solidarität funktioniert.»

Feuerwehrteams aus Europa sind auf dem Weg nach Frankreich, um die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung der schweren Brände an der Atlantikküste zu unterstützen. Video: Storyful/Tamedia

Südlich von Bordeaux waren nach rund zwei Wochen erneut starke Brände ausgebrochen, es gibt den Verdacht der Brandstiftung. Wie die Präfektur am Donnerstag mitteilte, kämpfen rund 1100 Einsatzkräfte gegen die Flammen, 10’000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. 6800 Hektar Fläche wurden von den Flammen zerstört.

Premierministerin: «Schlimmste je in Frankreich verzeichnete Trockenheit»

Premierministerin Élisabeth Borne dankte den Feuerwehrleuten am Donnerstag bei einem Besuch südlich von Bordeaux. Frankreich müsse sich darauf rüsten, die vom Klimawandel begünstigten Brände künftig noch besser bekämpfen zu können.

Beim Wiederaufforsten der Wälder müssten Nachhaltigkeit und der Klimawandel berücksichtigt werden. «Diese Trockenheit ist die schlimmste, die in unserem Land jemals verzeichnet wurde», hatte Borne Ende vergangener Woche erklärt.

Dieses von der Feuerwehr der Region Gironde SDIS 33 herausgegebene Foto zeigt Flammen und Rauch, die von einem Waldgebiet bei einem Waldbrand in Saint Magne, südlich von Bordeaux, im Südwesten Frankreichs. , aufsteigen. Foto: Uncredited/SDIS 33 (Keystone)

Auch in Frankreichs nördlichen Regionen wüteten in diesem Sommer mehrere grosse Waldbrände. Ein Brand bei Baugé zerstörte der Präfektur Maine-et-Loire zufolge etwa 1400 Hektar Land. Frankreichs Umweltminister Christophe Béchu sagte der Zeitung «Libération» am Donnerstag zu dem Feuer: «Was wir hier erlebt haben, ist ohnegleichen.»

Einen Brand solchen Ausmasses habe die Feuerwehr dort noch nicht gesehen. Die Erderwärmung führe dazu, dass auch nördliche Regionen verstärkt von Bränden betroffen sein könnten.

SDA/sep

