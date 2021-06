Kolumne von Markus Somm - Frankreich hat diesen Auftrag nicht verdient

Eins der besten und modernsten Flugzeuge der Welt: Eine F-35 Lightning II in Aktion an der Singapore Airshow (12. Februar 2020). Foto: Wallace Woon (EPA, Keystone)

Offenbar hat sich Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) für das Kampfflugzeug F-35 entschieden und will der Regierung schon bald den Antrag stellen, dieses für die schweizerische Luftwaffe zu beschaffen. Die amerikanische Maschine habe in den aufwendigen Evaluationen am besten abgeschnitten, liest man in diversen Medien, besser jedenfalls als die Konkurrenz, die aus der Rafale (F) besteht, dem Eurofighter (GB, I, E, D) und der Super-Hornet (USA).

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das dürfte ein kluger Entscheid sein: Die F-35 gilt unter Experten als eines der besten und modernsten Flugzeuge der Welt, ebenso gefällt das Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass alles zum Qualitätsbewusstsein der Schweizer passt. Das dürfte aber auch die Linke und die GSoA freuen, die bereits eine Initiative vorbereiten, um den Kauf eines amerikanischen Produktes zu hintertreiben. Vorgegeben werden Datenschutzbedenken, weil die amerikanischen Hersteller auch nach Abschluss der Transaktion ihre Flugzeuge überwachen möchten, wozu sie Unmengen von Daten verarbeiten, tatsächlich bedient die Linke einerseits den etwas peinlichen Antiamerikanismus der eigenen Klientel, andererseits – und das ist wohl wichtiger – möchte die Linke die Abstimmung über die Kampfflugzeuge um jeden Preis wiederholen. Dafür ist ihr jedes Argument recht, es mag noch so an den Haaren herbeigezogen sein.