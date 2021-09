Impf-Boom dank Zertifikat – Frankreich wandelt sich vom Sorgenkind zum Vorbild Die Bevölkerung gilt als besonders impfskeptisch. Trotzdem ist die Impfquote deutlich höher als hierzulande – und die Proteste sind rückläufig. Simon Widmer

Auch auf den Terrassen gilt die Zertifikatspflicht: Restaurant in Lyon. Foto: Getty Images

Was in der Schweiz Neuland ist, hat Frankreich schon lange eingeführt. Schon seit Juli kennt das Nachbarland die erweiterte Zertifikatspflicht – und die Massnahme wirkt: Gemäss «World in Data» sind knapp 63 Prozent der Französinnen und Franzosen vollständig geimpft. Damit liegt Frankreich deutlich vor der Schweiz (53,2 Prozent vollständig Geimpfte) und hat auch Deutschland und Österreich überholt.

Die höhere Impfquote wiederum führt zu einer Entlastung des französischen Gesundheitswesens. Die 7-Tage-Inzidenz ist rückläufig. Erstmals seit Mitte August ist die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern unter die Marke von 10’000 gefallen.