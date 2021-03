Erster Verhandlungstag – 56 Monate Freiheitsstrafe für Franz A. Zölch beantragt Der Prozess wegen Betrugs startete am Montag Morgen im Berner Amthaus ohne den Angeklagten. Der frühere Edeljurist entgeht aber diesmal einem Urteil nicht. UPDATE FOLGT

Anwalt Martin Gärtl taucht ohne seinen Mandanten Franz A. Zölch beim Amthaus auf. Foto: Raphael Moser

Wie erwartet blieb Franz A. Zölch (72) am Montag Morgen seinem eigenen Prozess im Berner Amthaus fern. Ein paar neugierige Fotografen hielten draussen vergeblich nach dem einst renommierten Berner Juristen, Bernburger, Brigadier und Sportfunktionär Ausschau. Von der angeklagten Partei erschien bloss Zölchs Anwalt Martin Gärtl aus Belp zur Verhandlung. Gerichtspräsident Urs Herren erklärte Zölch zum Auftakt gleich für dispensiert.

Er ist bekannt dafür, sich der Justiz und den Behörden immer wieder zu entziehen. 2020 hatte der nierenkranke Angeklagte mit ärztlichen Dispensen gleich zweimal eine Prozessverschiebung erwirkt. Diesmal hat Zölch mit dem Regionalgericht Bern-Mittelland vereinbart, dass auch im Falle seiner Abwesenheit ein Urteil gesprochen wird. Zölch hätte dennoch erscheinen und sich so den von ihm Geschädigten stellen können. Darauf hat er aber zumindest am ersten Prozesstag verzichtet.

In seiner Abwesenheit beantragte die Staatsanwaltschaft am Montag eine Freiheitsstrafe von 56 Monaten für Zölch. Der einst in Berns besten Kreisen verkehrende Edeljurist ist angeklagt wegen gewerbsmässigen, eventuell mehrfachen Betrugs. Überdies wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, den Betreibungsämtern gepfändete Vermögensanteile nicht abgeliefert zu haben.

Ein Bild aus besseren Tagen: Jurist und Sportfunktionär Franz A. Zölch. Foto: Urs Baumann

Bis 2013 hat Zölch, dessen Kanzlei in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, von rund 100 Gläubigern jeweils fünfstellige Darlehen erbeten, die er grösstenteils nie zurückbezahlt hat. Sieben Privatklägerinnen und -kläger haben ihn angezeigt und nun vor Gericht gezogen.

Laut Anklageschrift spiegelte Zölch seinen Geldgebern falsche Tatsachen vor. Er gab an, kurzfristig in einem finanziellen Engpass zu stecken. Dies, obschon er gewusst habe, dass er viel tiefer in finanziellen Problemen stecke. Mit dem Geld habe Zölch vielmehr seinen Lebensunterhalt finanziert, führte der Staatsanwalt aus. Zölch hätte immer wieder durch Honorareinkünfte die Möglichkeit gehabt, Darlehen oder zumindest Teile davon zurückzuzahlen, was er aber nicht tat.

Zölchs Aufstieg und Fall lösten nationale Beachtung aus. Wohin die rund 4 Millionen Franken geflossen sind, die er über Jahre erbettelte, verschweigt Zölch. Bis jetzt ist er nur in Einzelfällen zu Geldstrafen verurteilt worden. Der angelaufene Prozess ist das erste umfangreiche Verfahren, bei dem Zölch ein systematisches Vorgehen vorgeworfen wird.

SDA/Stefan von Bergen