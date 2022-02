Älteste Frau Europas – Französische Nonne feiert ihren 118. Geburtstag Ordensschwester André hat zwei Weltkriege und die Spanische Grippe überlebt. Sie arbeitete ihr Leben lang in einem Krankenhaus in Vichy.

«Ich wurde immer für meine Weisheit und Intelligenz bewundert, und jetzt macht man sich über mich lustig, weil ich störrisch bin»: Nonne André im Altenheim im südfranzösischen Toulon. Foto: Nicolas Tucat (AFP)

Mit einem Gläschen Portwein-Schokoladen-Cocktail hat die vermutlich älteste Frau Europas, die französische Ordensschwester André, ihren 118. Geburtstag gefeiert. Sehr viele Gäste waren für den Ehrentag der katholischen Nonne, die in einem Altenheim im südfranzösischen Toulon lebt, am Freitag nicht vorgesehen. «Ich kann sie nicht mehr ertragen, die Gäste, ich bin weniger freundlich», hatte die Ordensschwester vor kurzem der Nachrichtenagentur AFP anvertraut.

«Ich wurde immer für meine Weisheit und Intelligenz bewundert, und jetzt macht man sich über mich lustig, weil ich störrisch bin», fügte sie hinzu. Die Ordensfrau, die mit bürgerlichem Namen Lucile Randon heisst, gilt als älteste Frau Europas und zweitälteste Frau der Welt. Zwei Weltkriege und die Spanische Grippe hat sie überlebt, auch eine Corona-Infektion überstand sie unbeschadet.

Geboren wurde Lucile Randon am 11. Februar 1904 im südfranzösischen Alès in eine Familie protestantischer Herkunft. Erst als junge Erwachsene liess sie sich katholisch taufen und trat mit gut 40 Jahren dem Orden der Vinzentinerinnen bei. Sie arbeitete mehr als drei Jahrzehnte lang in einem Krankenhaus in der Stadt Vichy und kümmerte sich dort um Waisen und alte Menschen.

Die 10 ältesten Menschen aller Zeiten Infos einblenden Menschen mit wissenschaftlich bestätigten Alters-Rekorden stammen aus Frankreich, den USA, Japan, Kanada, Jamaika und Italien, wie folgende Liste zeigt. Jeanne Calment, 1875 bis 1997 (122 Jahre), Frankreich – Die Französin lernte mit 85 Fechten, fuhr mit 100 noch Velo und soll mit 113 Vincent van Gogh begegnet sein. Sarah Knauss, 1880 bis 1999 (119 Jahre), USA – Die US-Amerikanerin wurde in Pennsylvania geboren, arbeitete als Versicherungsmaklerin und Hausfrau. Kane Tanaka, 1903 (derzeit 119 Jahre), Japan – Der älteste derzeit lebende Mensch wollte zu den Olympischen Spiele in Tokio reisen, sagte die Teilnahme aber aus Sorge vor einer Corona-Ansteckung ab. Lucile Randon, 1904 (derzeit 117 Jahre), Frankreich – Die älteste lebende Europäerin wurde wie Calment in Arles geboren, ist Ordensschwester und lebt in einem Pflegeheim in Toulon. Nabi Tajima, 1900 bis 2018 (117 Jahre), Japan – Die Japanerin wurde in einer kleinen Stadt auf der Insel Kyūshū geboren und hatte bei ihrem Tod 140 Nachkommen. Marie-Louise Meilleur, 1880 bis 1998 (117 Jahre), Kanada – Die Kanadierin französischer Herkunft wuchs in einem kleinen Dorf am Sankt-Lorenz-Strom in Québec auf, von wo sie nach dem Tod ihres Mannes wegzog. Violet Brown, 1900 bis 2017 (117 Jahre), Jamaika – Die Zuckerrohrbäuerin war nie ernsthaft krank, brauchte keine Lesebrille und las häufig. Emma Morano, 1899 bis 2017 (117 Jahre), Italien – Die Italienerin lebte zuletzt am Lago Maggiore, nahm keine Medikamente und ass jeden Tag zwei rohe Eier. Chiyo Miyako, 1901 bis 2018 (117 Jahre), Japan – Die Bewohnerin der japanischen Grossstadt Yokohama glaubte, das Rezept für ihr langes Leben sei es, Aal zu essen, Wein zu trinken und nicht zu rauchen. Misao Okawa, 1898 bis 2015 (117 Jahre), Japan – Als Gründe für ihr hohes Alter vermutete die Japanerin den Verzehr von Sushi und viel Schlaf.



Auf den Rängen elf und zwölf folgen eine Brasilianerin und eine Ecuadorianerin. Als ältester Mann nimmt Jiroemon Kimura derzeit den 21. Platz ein. Der Japaner lebte von 1897 bis 2013 (116 Jahre). (oli)

Für ihren Geburtstag am Freitag war nach Angaben eines Sprechers des Altenheims nur der Besuch des Erzbischofs der Diözese Fréjus-Toulon, einer örtlichen Abgeordneten und des Bürgermeisters von Toulon, Hubert Falco, vorgesehen. Letzteren schätzt sie sehr, seit er einmal vor ihr auf die Knie ging, um ihren Schnürsenkel neu zu binden. Am Samstag wollte die erblindete Ordensfrau, die inzwischen im Rollstuhl sitzt, einige ihrer Grossneffen und -nichten sowie Urgrossneffen und -nichten empfangen.

Schwester André ist knapp 13 Monate jünger als die älteste bekannte Frau der Welt. Die Japanerin Kane Tanaka hatte Anfang Januar ihren 119. Geburtstag gefeiert. Lange Zeit galt die Französin Jeanne Calment als der Mensch, der das längste Leben hatte. An der Echtheit des Rekords der Frau, die in Arles zur Welt kam und dort 122-jährig starb, äusserten Forscher jedoch Zweifel.

AFP/ij

