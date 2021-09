Die «Schweizer Genusswoche» Infos einblenden

Vom 16. bis zum 26. September findet die Schweizer Genusswoche statt: Schweizweit locken über 700 kulinarische Anlässe verschiedenster Couleur – vom Vollmond-Fondue in Bern über den Markt mit alpinen Produkten in Bellinzona bis zu den Anlässen im Rahmen von «Food Zurich». Diesjährige «Stadt des Genusses» ist Genf; Sternechef und Gastrounternehmer Philippe Chevrier, der am Genfersee mehr als zehn Restaurants mit über 100 «Gault Millau»-Punkten betreibt, ist Patron dieser Ausgabe der «Genusswoche».

Das gesamte Programm findet man unter www.gout.ch/de/programme