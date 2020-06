Neues Restaurant in Winterthur – Französisches Flair für die Marktgasse Nach dem Kaffee-Riesen Starbucks folgt im markanten Haus an der Ecke Marktgasse/Neumarkt eine Brasserie. Der Geschäftsführer will nach einem kleinen Umbau wenn möglich bereits ab August Gäste empfangen. Nina Thöny

Er will die Winterthurerinnen und Winterthurer mit französischen Gerichten überzeugen: Beskim Besiri. Foto: Enzo Lopardo

Bereits im vergangenen November wurde klar: Im Lokal an der Marktgasse 61 soll wieder gekocht werden. Nachdem die Kaffee-Kette Starbucks im vergangenen August nach nur drei Jahren wieder ausgezogen ist, wird eine Gastrofamilie aus Konstanz übernehmen. Im Baugesuch, das bis Mitte Mai öffentlich auflag, werden nun Details zum neuen Betrieb bekannt. Dieser wird Brasserie Reh heissen, in Anlehnung an den früheren Namen Wirtschaft zum Reh, den das Haus rund 150 Jahre lang trug. Der zukünftige Restaurantführer Beskim Besiri (42) sagt: «Damit wollen wir zeigen, dass wir zur Geschichte des Hauses stehen.»