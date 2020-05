Unfall in Winterthur Seen – Frau auf Fussgängerstreifen angefahren Eine Frau wurde am Mittwochabend auf einem Fussgängerstreifen angefahren und leicht verletzt. Gregory von Ballmoos

Die Stadtpolizei wurde durch einen eigenen Mitarbeiter alarmiert. LAB

Die Polizei war per Zufall vor Ort, vertreten durch einen Mitarbeiter der Stadtpolizei Winterthur, der ausser dienstlich unterwegs war. Er alarmierte seine Kollegen und den Rettungsdienst. Per Zufall war auch die Ärztin vor Ort, die erste Hilfe geleistet hatte, sie hat den Unfall beobachtet.

Die leichtverletzte Frau wurde anschliessend zur Kontrolle ins Spital gebracht. Doch was war eigentlich geschehen? Ein 65-jähriger Automobilist fuhr am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr auf der Tösstalstrasse in Richtung Winterthur. Dabei übersah er bei einem Fussgängerstreifen eine 34-jährige Mutter, die zusammen mit ihrer Tochter die Strasse überquerte. Beim Aufprall wurde die Frau zu Boden geschleudert und verletzte sich leicht, die Tochter blieb unverletzt.

Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar und Teil weiterer Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur.