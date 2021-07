Zwischen Basel und Weil am Rhein – Frau bringt am Grenzübergang Baby zur Welt Auf der Autobahn zwischen Basel und Weil am Rhein halfen Zöllner bei einer Geburt. Mutter und Kind geht es gut.

Deutsche Zöllner mussten am Autobahn-Grenzübergang von Basel nach Weil am Rhein Geburtshilfe leisten. (Archivbild) Foto: Patrick Straub (Keystone)

Deutsche Zöllner haben am Sonntag am Grenzübergang von Basel nach Weil am Rhein (D) Geburtshilfe geleistet. Eine junge Frau hatte kurz vor dem Grenzübertritt nach Deutschland ein Kind zu Welt gebracht.

Die Zöllner seien vom Vater des Neugeborenen telefonisch über die Notfallsituation benachrichtigt worden, dass die Fruchtblase der hochschwangeren Frau geplatzt sei, teilte das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mit. Der Mann war mit seiner Frau und mehreren Verwandten auf der Autobahn in Richtung Grenze unterwegs. Die Beamten hätten darauf den Rettungsdienst verständigt und den Erste-Hilfe-Raum vorbereitet.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Als der Kleinbus schliesslich vorfuhr, war das Mädchen bereits geboren und lag gemäss Communiqué noch mit der Nabelschnur mit der Mutter verbunden im Arm einer weiteren Frau. Die als Ersthelfer ausgebildeten Zöllner hätten danach die Nabelschnur durchtrennt und diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes abgeklemmt – mangels medizinischer Klemme drückte ein Beamter diese eigenhändig ab. Eine weitere Zöllnerin kümmerte sich derweil um die Reisegesellschaft, die gemäss Medienmitteilung «sichtlich unter Schock stand».

Das Neugeborene wurde vom schliesslich eingetroffenen Rettungsdienst im Inkubator ins Spital gebracht. Am darauffolgenden Tag habe die junge Familie bereits die Heimreise nach Nordrhein-Westfalen antreten können. Die Grenzbeamten schickten dem Mädchen zur Erinnerung einen «Zollteddy» nach Hause.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.