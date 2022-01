Aus dem Bezirksgericht Zürich – Frau gebüsst, weil sie Überwachungskamera im Wohnhaus entfernte «Ich habe das Recht, die Überwachungskamera in unserem Treppenhaus zu entfernen», sagte die Frau vor Gericht. Nein, das Recht hatte sie nicht, meinte das Gericht. Thomas Hasler

Bei der Installation von Überwachungskameras in einem Wohnhaus sind Regeln zu beachten. Foto: Bildarchiv «Tages-Anzeiger»

Dass in dieser Stockwerkeigentümergemeinschaft in einem Wohnhaus im Zürcher Stadtkreis 7 der Haussegen schiefhängt, wird deutlicher, je länger die Verhandlung gegen die 50-jährige Frau dauert, die in der Liegenschaft seit bald zwanzig Jahren wohnt. Und ihres Lebens nicht froh wird. Dafür sprechen mindestens die diversen Gerichtstermine, Strafanzeigen und Zivilstreitigkeiten, von denen sie andeutungsweise berichtet.

Sie selber sitzt vor der Strafrichterin wegen «Sachentziehung in geringem Vermögenswert», konkret: wegen der Entfernung von zwei Kamerasystemen mit Bewegungserkennung und der Nichtrückgabe der Teile an den rechtmässigen Besitzer. Wert: CHF 133.60. Strafe: eine Busse von 200 Franken sowie eine Kosten- und Gebührenpauschale, inklusive aktengebundenen Fotos, von 270 Franken.