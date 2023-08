Polizeieinsatz in Winterthur – Frau greift Restaurantgast und Polizistin an Die Stadtpolizei Winterthur musste in der Nacht auf Freitag an die Stadthausstrasse ausrücken, weil sich eine 43-Jährige aggressiv verhielt. Nicole Döbeli

Die Polizei musste an die Stadthausstrasse ausrücken. Foto: Madeleine Schoder

Wie die Stadtpolizei mitteilt, musste eine Patrouille kurz nach Mitternacht am Freitag in ein Lokal an der Stadthausstrasse ausrücken. Eine Frau soll sich dort ungebührlich verhalten haben und einen Gast tätlich angegangen sein. Die Polizisten trafen vor Ort auf eine 43-jährige Polin. Die Frau kooperierte laut Mitteilung in keiner Weise und bedrohte und beschimpfte die beiden ausgerückten Beamten.

Beim Versuch, sie aus dem Lokal zu begleiten, wurde die Frau immer aggressiver und musste festgehalten werden. Während des Einladens in das Polizeifahrzeug trat sie dann einer zusätzlich ausgerückten Polizistin gezielt gegen den Oberkörper. Dabei verletzte sie die Polizistin leicht. Die Frau wurde vorläufig festgenommen, sie wird sich wegen «Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte» verantworten müssen und wird der Staatsanwaltschaft zugeführt.

