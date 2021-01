Landluft-Kolumne – Frau Meier ist am Morgen hässig Die Anwendungsmöglichkeiten einer Wildkamera im Treppenhaus. Eva Wanner

Die Landluft und die Frage nach dem Voyeurismus. Illustration: Ruedi Widmer

Das sei mal als Behauptung so hingestellt: Eine voyeuristische Ader haben wir alle. Unterschiedlich ausgeprägt und selbstverständlich ist die Rede von allem, was sich im legalen Rahmen bewegt.

So erklärt sich beispielsweise auch, wieso wir Bilder, wie sie die Wildkamera in den Thurauen eingefangen hat, so toll finden. Tieren, die wir sonst nicht sehen, heimlich beim Fressen oder Herumwuseln zuschauen zu können, das hat doch was.

Das voyeuristische Hirn spinnt die Idee weiter. Auch die Nachbarn beäugt man manchmal neugierig. Wärs nicht toll, sie auch unbeobachtet beobachten zu können? Nicht, was Sie jetzt denken – die Rede ist von einer Wildkamera im Treppenhaus.

Frau Meier zum Beispiel, die immer so unglaublich fröhlich ist. Die würde man dann erwischen, wie sie am Morgen mit hängendem Kopf, noch im Pyjama, und sichtlich schlechter Laune schlurfend die Post holt. Schön, dass auch Frau Meier nur ein Mensch ist.

Und da kommt Herr Müller zur Tür rein. Morgens um zwei Uhr. Wo kommt der denn her? Arbeitet er doch wieder Nachtschicht, hat er eine neue Liebschaft, ist er Schlafwandler?

Da! Der Teenager aus der Parterrewohnung holt schon die fünfte Woche in Folge ein Päckli eines grossen Mode-Versandhauses ab. Tztztz!

Und spätestens jetzt fällt es auf: Viel von den Nachbarn zu sehen, kann auch zu viel Spekulation führen. Wenn man sich wirklich interessiert, könnte man es auch ohne Technik, dafür mit einem guten, alten Mittel versuchen: einem (Corona-konformen) Schwatz. Darin liegt der Unterschied zur Wildkamera, wenn sie dort aufgestellt ist, wo sie hingehört. Die Tiere nämlich sagen einem sicher nicht, wo sie morgens um zwei waren. Den Nachbarn kann man wenigstens fragen, wenn mans unbedingt wissen muss.