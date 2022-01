Zeitreise ins mittelalterliche Zürich – Frau Minnes Vermächtnis im Kino

Zeitreise ins mittelalterliche Zürich – Frau Minnes Vermächtnis Der Film «Brunngasse 8» von Hildegard Keller wirft ein Schlaglicht auf das Leben der jüdischen Gemeinde im Mittelalter. Eine wichtige Rolle spielt eine Frau namens Minne. Und eine Maus. Hélène Arnet

Nicht Frau Minne bringt hier Licht ins Dunkel, sondern Silvana Lattmann, die in Frau Minnes ehemaligem Haus wohnte. Foto: Filmausschnitt

Einen kurzen Moment kehrt sich die Zeitreise um: Aus dem 14. Jahrhundert, in dem die schwarze Pest die Gesellschaft zerrüttete, ins Heute. Der Historiker und Rabbiner Elijahu Tarantul hat eben gesagt: «Der Übergang ist immer sehr schwierig. Wenn eine Epoche zu Ende geht.» Er spricht von damals, wir denken an heute.

Der dokumentarische Film «Brunngasse 8» der Zürcher Regisseurin und Autorin Hildegard Keller handelt von damals. Zumindest vordergründig. Er wird am 16. Januar im Kino Kosmos uraufgeführt (11 Uhr). Am 30. Januar wird eine gekürzte Version in der «Sternstunde Religion» im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt.