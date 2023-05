Unfall in Neschwil – Frau stürzt mit Auto in die Tiefe und wird schwer verletzt Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend auf der Rikonerstrasse in Neschwil (Gemeinde Weisslingen) bei einem Ausweichmanöver verunfallt.

Das Bild zeigt die Linkskurve auf der Rikonerstrasse mit von der Polizei auf dem Belag eingezeichneten Pneuspuren des verunfallten Autos. Foto: Kantonspolizei Zürich

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rikonerstrasse in Neschwil ist am Donnerstagabend eine junge Frau schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr die 20-Jährige kurz vor 19.45 Uhr talwärts Richtung Rikon. Nach bisherigen Erkenntnissen wich sie eingangs einer scharfen Linkskurve einem bergwärts fahrenden roten Personenwagen aus. Dabei geriet ihr Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus und stürzte mehrere Meter in Tiefe.

Die schwer verletzte Frau konnte das Unfallfahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.

Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht bekannt. Er wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Rikonerstrasse bis 23 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

mst