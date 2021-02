Herr Cassis, am Sonntag wurde die Schweizer Journalistin Luzia Tschirky in Minsk von maskierten Agenten verschleppt und mehrere Stunden festgehalten. War sie ein Zufallsopfer oder hat das Regime sie gezielt ausgewählt?

Ich wurde am Sonntagnachmittag sofort informiert, war dann in Kontakt mit Staatssekretärin Livia Leu und später auch mit unserem Botschafter in Minsk. Am Montag haben wir den weissrussischen Botschafter in Bern ins Aussendepartement zitiert; die zuständige Abteilungschefin hat von ihm Erklärungen verlangt, wie und warum es zur Festnahme gekommen ist.