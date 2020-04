Unfall in Oberwinterthur – Frau verletzt sich bei Kollision Am Dienstag kam es an der Frauenfelderstrasse in Oberwinterthur zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Dabei verletzte sich eine 22-jährige Frau, und es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei musste aufgrund der Kollision die Frauenfelderstrasse teilweise sperren. Symbolbild/Kapo ZH



Wie die Stadtpolizei Winterthur schildert, fuhr kurz vor 17 Uhr eine 52-jährige Schweizerin durch die Hegmattenstrasse und wollte links in die Frauenfelderstrasse einbiegen. Dabei übersah sie eine 22-jährige Schweizerin, die mit ihrem Auto durch die Frauenfelderstrasse stadteinwärts fuhr, und es kam zur Kollision. Laut Angaben der Polizei verletzte sich die jüngere Frau dabei und musste vom Rettungsdienst Winterthur ins Spital gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von gesamthaft rund 15’000 Franken.



Die ausgerückten Polizeipatrouillen mussten zwecks Bergung, Rettung und Unfallaufnahme die Frauenfelderstrasse vorübergehend teilweise sperren, was zu einem entsprechenden Rückstau führte. (pst)