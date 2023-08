Frau verurteilt in Winterthur – Wilde Fahrten mit dem Auto des Kollegen endeten im Gefängnis Mit 110 km/h raste eine 28-jährige Frau ohne Führerschein in einem entwendeten Auto durch Winterthur. Das ist aber nur einer der Gründe, warum sie nun eine längere Freiheitsstrafe absitzt. Dagmar Appelt

Die Polizei traf die Nachtfahrerin mehrfach mit über zwei Promille Alkohol im Blut an. Archivfoto: Dominik Plüss

In Polizeibegleitung und mit Handschellen, die ihr erst kurz vor dem Gerichtssaal abgenommen werden, trifft die Beschuldigte kurz nach acht Uhr im Bezirksgericht Winterthur ein. Sie ist mit dem Polizeiauto aus Hindelbank bei Bern abgeholt worden, der einzigen Strafvollzugsanstalt für Frauen in der Deutschschweiz.

Dort ist sie seit einem halben Jahr in Haft. Das Bezirksgericht Uster hatte sie im November 2021 zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt – wegen ähnlicher Delikte, wie sie ihr jetzt vorgeworfen werden.

Die erste Strafe hatte sie offenbar nicht beeindruckt. Obwohl bereits verurteilt, raste sie im Sommer 2022 mit dem Auto ihres Mitbewohners nachts mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde durch die 50er-Zone, verursachte einen Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und tat dies teilweise unter massivem Alkoholeinfluss. Zudem verweigerte sie mehrfach den Atemalkoholtest.

Dabei hatte die aus Südamerika stammende Schweizerin gar keinen Fahrausweis. Ihr Lernfahrausweis war im November 2021 eingezogen worden.

Keine Gelegenheit, sich umzuziehen

In hellgrauer Trainingshose, einem hellen T-Shirt und rosa Clogs wartet die Beschuldigte auf die Fragen der Richterin. Ihr Verteidiger bemängelt zu Beginn der Verhandlung, dass sie zwar angemessene Kleidung mitgebracht habe, aber keine Gelegenheit erhalten habe, sich umzuziehen. Die eher kleine Frau lächelt verlegen, bleibt aber insgesamt ernst. Sie hält den Kopf mit den mittellangen, dunkelbraun-schwarzen Haaren gesenkt.

«Es handelt sich um vier nächtliche Fahrten mit dem Auto eines Mitbewohners, der davon nichts gewusst hat, stimmt das?», fragt die Richterin. «Ja», sagt die Beschuldigte. Daraufhin die Richterin: «Sie fuhren nach Zürich, da gab es eine erste kleine Geschwindigkeitsüberschreitung und etwas später fuhren Sie 28 Kilometer pro Stunde zu schnell, gab es dafür einen Grund?» Die Befragte verweist auf ihre Aussagen bei der Staatsanwaltschaft.

Kein Grund ausser der Alkohol

Die Richterin fährt fort: «Dann wurde es massiver, auf dem Weg nach Winterthur fuhren sie 110 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. Die Frau nickt. «Gab es dafür einen besonderen Anlass?» Die 29-Jährige schüttelt den Kopf. «Aber es war Ihnen klar, dass Sie mit dieser Geschwindigkeit nicht mehr so fahren konnten, wie Sie sollten?» Sie habe versucht, so zu fahren, dass niemand zu Schaden komme, sagt die Beschuldigte.

«Auf der zweiten Fahrt stiessen Sie beim Rückwärtsfahren in ein Auto und fuhren dann einfach davon», so die Richterin weiter. «Erinnern Sie sich daran?» Die Angesprochene schüttelt den Kopf. Nein, sie sei betrunken gewesen. «Ja, das hat man im Nachhinein festgestellt, dass sie alkoholisiert gefahren sind.» Gemäss Anklageschrift hatte die Beschuldigte zeitweise 2,86 Promille Alkohol im Blut. Es sei klar, dass sie in diesem Zustand andere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe, schliesst die Richterin.

«Es tut mir leid, ich schäme mich auch.» Die Beschuldigte

Die Beschuldigte, die vollumfänglich geständig ist, zeigt Reue. Sie würde es nun, im Nachhinein, einsehen. «Ich hatte mich einfach nicht unter Kontrolle und würde es sicher nicht wieder tun.» Wenn sie sich überlege, was alles hätte passieren können, sei sie froh, dass sie jetzt Zeit habe, vom Alkohol wegzukommen. «Immer wenn es mir emotional nicht gut ging, sah ich keinen anderen Ausweg, als zu trinken.» Sie arbeite jetzt in der Therapie daran, nicht mehr in solche Situationen zu kommen. «Es tut mir leid, ich schäme mich auch.»

Die Richterin sagt, ein psychiatrisches Gutachten bescheinige ihr eine um die Hälfte verminderte Schuldfähigkeit und Behandlungsbedürftigkeit. «Hilft die Therapie?» Die Frau bejaht. Sie helfe, sich selbst kennen zu lernen und anders zu reagieren. Sehr gut sei, dass sie den Realschulabschluss gemacht habe, lobt die Richterin. «Was wollen Sie in Zukunft beruflich machen?» Wieder als Verkäuferin arbeiten, sagt die Frau.

Das Gericht folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil lautet auf weitere 12 Monate unbedingte Freiheitsstrafe, dazu eine Busse von 600 Franken und die Übernahme der Verfahrenskosten von rund 5100 Franken. «In diesem Fall wäre sogar eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren gerechtfertigt gewesen», sagt die Richterin. «Sie waren vorbestraft und sind völlig unbeeindruckt davon wieder straffällig geworden.» Ihr umfassendes Geständnis wirke sich aber massiv strafmildernd aus.

«Dialogplatz» – der Podcast aus Winterthur: Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Dialogplatz».

Dagmar Appelt ist Reporterin für die Stadt Winterthur und die Region. Zuvor hat sie 13 Jahre als Redaktorin im Ressort Region geschrieben. Sie hat Geschichte und Deutsch studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.