Auf Fussgängerstreifen in Effretikon – Frau wird auf Fussgängerstreifen angefahren Am Montagnachmittag wurde eine Frau auf einem Fussgängerstreifen in Effretikon angefahren und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Fussgängerstreifen an der Bahnhofstrasse kam es zu einer Kollision. Foto: Archiv

Kurz nach 15.30 Uhr überquerte eine 36-jährige Frau den Fussgängerstreifen an der Bahnhofstrasse in Effretikon. Dabei wurde sie offensichtlich von einer 79-jährigen Autolenkerin übersehen. Die Fussgängerin wurde angefahren und musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Warum es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

gvb