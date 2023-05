Fussball 1. Liga Frauen – Frauen des FC Winterthur brauchen noch einen Punkt Mit 2:0 gegen Eschenbach kamen die Winterthurerinnen im 15. Spiel zum 15. Sieg. Am nächsten Samstag können sie die Rückkehr in die Nationalliga B sicherstellen. red

Bald ist bei den FCW-Frauen Aufstiegsjubel angesagt. Dafür brauchen sie noch einen Punkt. Foto: Urs Kindhauser

Beim 2:0-Sieg zu Hause gegen Eschenbach zeigten die FCW-Frauen eine gelungene Reaktion auf das weniger gute Spiel gegen den FC Bühler in der Vorwoche (das trotzdem 3:1 gewonnen wurde). Sie waren während der ganzen Partie dominant und kamen immer wieder zu Chancen.

Den ersten Treffer erzielte Sonja Beer in der 11. Minute. Die Winterthurerinnen blieben überlegen und hielten Eschenbach gut in Schach, das kaum zu einer Torgelegenheit kam. Das 2:0 gelang Femke Nederstigt in der 67. Minute mit einem Kopfball nach einem Corner.

FC Winterthur - FC Eschenbach 2:0 Infos einblenden Tore: 11. Beer 1:0. 67. Nederstigt 2:0. – Winterthur: Furrer; Malacarne (59. Baumgartner), Nederstigt, Mönch, Russo; Beer (59. Umiker), Hashani, Von Allmen, Fuchs; Rauch (80. Krasniqi), Van Niekerk. 1. Liga Frauen. Gruppe 2. Rangliste: 1. Winterthur 15/45. 2. Gambarogno 16/33. 3. Wädenswil 16/31. 4. Eschenbach 16/26. 5. Baar 15/23. 6. Staad 15/20. 7. Blue Stars Zürich 16/15. 8. Schwyz 15/14. 9. Thusis/Cazis 15/12. 10. Balerna 15/11. 11. Bühler 16/6. 12. Appenzell 22/0 (Rückzug).

Weil Wädenswil verlor, kann es die FCW-Frauen nicht mehr einholen. Theoretisch möglich ist das nur noch für den neuen Tabellenzweiten Gambarogno. Zweifel an der Rückkehr der Winterthurerinnen in die Nationalliga B gibt es aber ohnehin schon lange nicht mehr, zu stark treten sie Spiel für Spiel auf. «Es ist unglaublich, was dieses Team leistet», zog Trainerin Adrienne Krysl Bilanz.

Die Prosecco-Flaschen dürfen die Winterthurerinnen jetzt langsam kühlen. Denn am nächsten Samstag können die FCW-Frauen den Aufstieg auch rechnerisch definitiv machen. Dazu genügt im Auswärtsspiel gegen Wädenswil (18.00) bereits ein Punkt.

