Frauen-Handball in Winterthur – Das Team ist neu, das Ziel bleibt gleich Die Handballerinnen von Yellow Winterthur haben zweimal nacheinander in den Top 4 der Schweiz abgeschlossen. Jetzt folgt die nicht einfache Bestätigung. Urs Stanger

Aleksandra Abramowicz, Kreisläuferin und Abwehrchefin, ist auch in der neuen Saison Teamleaderin von Yellow Winterthur. Foto: Deuring Photography

Vor einem Jahr kehrten die Yellow-Frauen dorthin zurück, wo sie seit 2013 nicht mehr waren: in die Top 4 der Nationalliga A. In diesem Jahr doppelten sie nach und verdienten sich mit dem Playoff-Halbfinal sogar eine Premiere. Sie ging gegen den späteren Meister Brühl St. Gallen erwartungsgemäss 0:2 verloren, dennoch durfte man in Winterthur auf eine schöne Saison zurückblicken.

Am Samstag nun beginnt die neue Meisterschaft. Die Winterthurerinnen werden sie mit einigen personellen Veränderungen in Angriff nehmen müssen. Kein anderes Team der Premium League hatte derart viele Wechsel. Von den Abgängen schmerzen in erster Linie die Rücktritte von Simona Grozdanovska, Linkshänderin und zweimalige Liga-Topskorerin, und Jennifer Murer, der früheren Nationalteam-Linksaussen, sowie der Abgang von Torhüterin Anja Rossignoli in die 2. Bundesliga.

Yellow Winterthur Tor: Charlotte Chappuis (Jahrgang 2004), Luana Eberhard (04), Lea Fischbacher (97), Micaela Stüdemann von Ehrenstein (05, GER). Feld: Aleksandra Abramowicz (1994, POL), Miriam Barancova (07, SLK), Francine Biffiger-Koch (00), Noana Dübendorfer (05), Nora Heer (08), Azra Hamiti (02), Lena Husmann (98), Paula Mazurek (91, POL), Jessica Mössner (95), Stephania Oliveira de Almeida (98, ESP), Fynn Renold (07), Liv Rusert (02), Nina Steiner (00), Mina Vasic (97, SRB). Zuzüge: Mazurek (Rotweiss Thun), Eberhard (GC Amicitia), Chappuis (US Yverdon), Oliveira de Almeida (Boden Handboll, NOR), Barancova (TFL SG Wyland Winterthur), Dübendorfer (Yellow 2), Stüdemann von Ehrenstein (SG Wyland), Renold (SG Wyland), Heer (SG Wyland). Abgänge: Svenja Bölsterli, Sara Kratz, Nicole Starczan, Lorena Makar (alle Yellow 2), Michelle Chevalier, Simona Grozdanovska, Flavia Müller, Jennifer Murer (alle Rücktritt), Silja Mützenberg (HSG Aargau Ost), Anja Rossignoli (HL Buchholz-Rosengarten, GER), Paula Maria Holtz Macedo (unbekannt).

Rossignolis Abschied versucht man mit drei sehr jungen Torhüterinnen aufzufangen, von denen Charlotte Chappuis im Juli an der U-19-EM mithalf, dass die Schweizerinnen auf dem starken 7. Platz abschlossen. Lea Fischbacher, die erfahrenste Torhüterin, fällt bis im Spätherbst wegen eines Kreuzbandrisses aus. «Wir haben viel in die Goalie-Arbeit investiert und sind zuversichtlich», erklärt Yellow-Trainer Oliver Roth. Ihm ist klar, dass Konstanz noch nicht erwartet werden darf. «Ich hoffe, dass ihre Leistungen asynchron schwanken und sie sich auch so ergänzen können.»

Beide Spielmacherinnen verletzt

Neue Linkshänderinnen sind die Spanierin Stephania Oliveira de Almeida, die vom schwedischen Team Boden IF kam, und die 16-jährige Miriam Barancova. Auf der Spielmacherposition löst die Polin Paula Mazurek, die zuletzt für Rotweiss Thun antrat, die Brasilianerin Paula Holtz Macedo ab, die nie richtig auftrumpfen konnte. Derzeit allerdings verspürt Mazurek eine Entzündung im Knie. Und weil sich Liv Rusert m ersten Trainingsspiel an der Schulter verletzt hat, fehlen vorerst gleich beide Spielmacherinnen. «Das wirft uns in der Vorbereitung schon zurück», bedauert Roth. Trotzdem gibt er sich zuversichtlich: «Wir haben gut trainiert, die Jungen haben sich gut integriert. Wir spielen jetzt einfach mit denjenigen Leuten, die gesund sind.»

Das Vorhaben bleibt gleich: «Die Top 4 müssen das Ziel sein. Ob wir es dann mit einer solch jungen Truppe auch schaffen, wissen wir nicht. Zuerst einmal müssen wir uns für die Finalrunde qualifizieren, das wird nicht einfach», sagt der Trainer. Einen ersten Gradmesser gibts gleich zu Beginn der Saison: Am Sonntag (16 Uhr) empfangen die Winterthurerinnen in der Eulachhalle 2B GC Amicitia Zürich – jene Mannschaft, die sie letzte Saison knapp auf Platz 5 verwiesen haben.

