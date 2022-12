Zoom – der Fotoblog

Zoom – Frauen in Bewegung Die französische Zeitschrift «Elle» warb in den 1960er-Jahren für ein neues Frauenbild. Es war wesentlich geprägt vom Schweizer Designer und Fotografen Peter Knapp. Christoph Heim (Text) Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Für Dim, Paris, ca. 1968 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Beim Durchblättern des Katalogs ersteht vor unseren Augen eine vergangene Welt: springende, hüpfende, tanzende, ja frei im Raum fliegende Frauen, die in Minijupes und Hosenanzügen die Modekonventionen hinter sich liessen.

Apollonia, für Elle, Paris, 1967/1968 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Es sind Bilder des inzwischen 91 Jahre alten Künstlers Peter Knapp. Der Gestalter und Grafiker griff immer dann zur Kamera, wenn er als Art Director für seine Ideen keinen Fotografen fand, wie Peter Pfrunder, Direktor der Fotostiftung Schweiz, im Vorwort des Bandes schreibt.

Für Vogue, Mailand, 1967 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Apollonia van Ravenstein, für Sunday Times, London, 1970 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Nicole de Lamargé, für Elle, Paris, 1965 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Peter Knapp wurde 1931 in Bäretswil im Zürcher Oberland geboren. Nach seiner Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Zürich zog er nach Paris, wo er von Helène Lazareff, der Gründerin und Chefredaktorin von «Elle», 1959 zum Art Director ernannt wurde. Die Zeitschrift, die sich von Anfang an der Frauenemanzipation verschrieb, wurde in Frankreich zum Aushängeschild eines neuen Lebensstils.

Dorothy Walsh und Germaine Blondel, für Elle, Saintes-Maries-de-la-Mer, 1960 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Marie-Hélène Sauer, für Courrèges, Paris, 1966 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Das Bild oben entstand in «Open flash»-Technik, also mit Blitz und langer Belichtungszeit. Das Model trägt eine streng geschnittene Hose aus der neuen Kollektion von André Courèges, der für seine futuristischen Entwürfe berühmt wurde. Courèges habe immer wieder betont, schreibt Knapp in dem Katalog, dass eine Frau mit dem Wechsel vom Rock zur Hose auch ihre Schrittlänge ändere, was sich auf ihre ganze Bewegung auswirke.

Zazie, Berlin, 1966/1967 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Modeaufnahme, 1975 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Susanne Schönborn, Ouarzazate, 1967 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Knapps Vorliebe für das Grafische geht auf seine Ausbildung in Zürich zurück: Linie, Form und Licht waren für ihn entscheidend und vielleicht sogar wichtiger als Farbe. Die Kleider hätten ihm, so Knapp, oft nur als Vorwand gedient, um ein interessantes Bild zu machen. Je länger, je mehr habe er sich um das Bildhafte gekümmert. «Die Mode selbst», sagt er über seine hinreissenden und immer wieder aufregenden Bilder, «interessierte mich immer weniger.»

Saki, für Rhône-Poulenc, Étretat, 1977 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Für Elle, 1980er Jahre Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

Für Stern, Paris, 1980 Foto: © Peter Knapp / Fotostiftung Schweiz

