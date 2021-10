Handball in Winterthur – Frauen-Nati ohne Chance gegen Polinnen Das Nationalteam der Frauen blieb beim WM-Qualifikations-Heimspiel ohne Chancen. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren die Polinnen zu gut. Gregory von Ballmoos

Die ehemalige Yellow-Spielerin Kerstin Kündig führte im Schweizer Angriff Regie, vor allem in der ersten Halbzeit gelang das gut. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

In der Pause noch durften sich die Schweizerinnen Hoffnungen auf eine Überraschung machen, da lagen sie nur 13:15 zurück. Dann aber drehten die favorisierten Polinnen auf und entschieden das Spiel schnell für sich. In der 50. Minute traf ihre Torhüterin mit einem Wurf über das ganze Feld ins leere Tor zum 16:28. Es war dies die höchste Führung im ganzen Spiel. Am Schluss gab es eine 22:31-Niederlage für die Schweizerinnen.

Nationaltrainer Martin Albertsen versuchte, in der Schlussphase mit einer siebten Feldspielerin offensive mehr Durchschlagskraft zu schaffen. Doch es klappte nur bedingt, die Schweizerinnen kassierten gleich mehrere Treffer ins verwaiste Tor.