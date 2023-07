Geschlechtsunterschiede in der Medizin – Frauen sind anders krank – Männer auch Bei fast allen Krankheiten spielt das Geschlecht eine Rolle. Trotzdem werden in der Praxis Frauen und Männer bei fast allen Leiden immer noch gleich behandelt. Ein Überblick. Nik Walter Anke Fossgreen

Von welchen Leiden sind überwiegend Männer und von welchen vor allem Frauen betroffen? Foto: Getty Images

Frauen werden in der Schweiz im Durchschnitt vier Jahre älter als Männer. Sie leiden aber deutlich häufiger an körperlichen Beschwerden, wie die Gesundheitsbefragung 2017 gezeigt hat. Frauen erkranken viel häufiger an Autoimmunerkrankungen, Männer dafür häufiger an Krebs. Männer erleiden häufiger einen Herzinfarkt, Frauen sterben häufiger daran. Frauen sind häufiger deprimiert und niedergeschlagen, Männer gehen dafür seltener zum Arzt. Und so weiter. «Es gibt kaum eine Erkrankung, bei der man sagen kann: Hier spielt das Geschlecht keine Rolle», sagt die Kardiologin und Expertin für Gendermedizin Catherine Gebhard vom Inselspital Bern.