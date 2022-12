Feministinnen in Russland – «Frauen sind dazu da, Sklaven zu gebären» Obwohl frauen- und queerfeindliche Kampagnen im Land Putins nichts Neues sind, haben sie durch den Krieg noch zugenommen. Zwei Russinnen berichten. Nora Seebach

Der Kreml setzt Kampagnen gegen Abtreibung gezielt ein, um von grossen Problemen wie dem Krieg abzulenken: Im Februar werden Frauen in Moskau bei einem Protest gegen den Angriffskrieg in der Ukraine verhaftet. Foto: Denis Kaminev (AP Photo/Keystone)

Abtreibungen werden in der medialen Berichterstattung zurzeit meistens in einem Atemzug mit den USA genannt. Doch auch in Russland steigt der Druck auf Frauen.