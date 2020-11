Gleich zweimal in Winterthur – Frauen verunfallen auf ihren Rollern Am frühen Donnerstagmorgen verunfallten in Winterthur zwei Frauen. Beide waren auf Rollern unterwegs – beide mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Stadtpolizei sucht nach Zeugen des zweiten Unfalls bei der Schlossbergstrasse. Moritz Hager / Symbolbild

Gegen 06:40 Uhr fuhr am Donnerstagmorgen eine 37-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuwiesenstrasse stadtauswärts. Bei der Kreuzung Neuwiesen-/Schützenstrasse bog sie links ab und missachtete dabei den Vorritt gegenüber einer 56-jährigen Frau, die mit ihrem Roller auf der Neuwiesenstrasse stadteinwärts fuhr. Bei der Kollision zog sich die Rollerlenkerin leichte Beinverletzungen zu und wurde zwecks Kontrolle vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt.

Nur Minuten später passierte ein zweiter Unfall mit einem Roller

Kurz nach 06:45 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem Roller auf der Schlosstalstrasse Richtung stadteinwärts unterwegs. Auf der Höhe der Schlossbergstrasse bremste der vor ihr fahrende Personenwagen ab, was dazu führte, dass die Rollerlenkerin stürzte und sich dabei mittelschwere Beinverletzungen zuzog. Auch sie musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Personenwagen fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum zweiten Unfall machen kann, soll sich bitte mit der Stadtpolizei Winterthur in Verbindung setzen (052 / 267 51 52).

mcp