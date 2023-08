Südafrika sorgt für Überraschung – Schweden ungeschlagen im Achtelfinal

Südafrika sorgt für eine Überraschung und bezwingt Italien im dritten Gruppenspiel der Gruppe G 3:2. Damit ziehen die Südafrikanerinnen als Gruppenzweite in den Achtelfinal ein. In einer ereignisreichen Partie gingen die Italienerinnen in der elften Minute per Penalty in Führung. Der Ausgleich fiel in der 32. Minute durch einen missglückten Rückpass von Benedetta Orsi, der im eigenen Tor landete. In der 67. Minute ging Südafrika dann erstmals in Führung, ehe Italien sieben Minuten später wieder ausgleichen konnte. Für den Siegtreffer sorgte Thembi Kgatlana in der Nachspielzeit.

Schweden ungeschlagene Gruppensiegerinnen

Die schwedischen Fussballerinnen ziehen mit drei Siegen aus drei Spielen in den Achtelfinal ein. Im letzten Gruppenspiel bezwangen sie Argentinien 2:0. Rebecka Blomqvist vom VfL Wolfsburg erzielte das 1:0 in der 67. Minute. Elin Rubensson sorgte in der 90. Minute per Elfmeter für den Schlusspunkt der Partie. (pka)