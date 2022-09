Strassenprojekt in Winterthur – Frauenfelderstrasse: Stadt einigt sich mit Anwohnern Fünf Einsprachen von direkt Betroffenen waren gegen das Sanierungsprojekt Frauenfelderstrasse eingegangen. Nun sind alle vom Tisch. In trockenen Tüchern ist das Vorhaben damit aber (noch) nicht.

Die Frauenfelderstrasse in Winterthur soll saniert werden – das Vorhaben ist aber umstritten. Foto: Marc Dahinden

Die Stadt Winterthur will das Sanierungsprojekt Frauenfelderstrasse ohne grössere Änderungen umsetzen. Wie der Stadtrat am Donnerstag mitteilte, hat das Tiefbauamt gegenüber der im Herbst 2021 präsentierten Variante verschiedene kleinere Anpassungen vorgenommen, etwa die Verschiebung von einzelnen Baumstandorten. So konnte mit den fünf direkt betroffenen Liegenschaftseigentümern, die Einsprache gegen das Projekt eingelegt hatten, eine Einigung erzielt werden.

Weiteren Einsprachen «fehlt die Legitimation»

Alle Hürden sind beim 11,4 Mio. Franken teuren Vorhaben damit aber noch nicht beseitigt. Es liegen nämlich noch weitere Einsprachen von Verbänden sowie der sich an diesen Einsprachen beteiligenden privaten und juristischen Personen vor. Auf diese wurde gar nicht erst eingetreten, da ihnen gemäss Darstellung des Stadtrates die Legitimation fehlt. Die Einsprechenden können gegen diesen Entscheid Rekurs beim Regierungsrat erheben.

Für das Strassenbauprojekt Frauenfelderstrasse im Abschnitt Stadtrainbrücke bis Talwiesenstrasse wurde vor einem Jahr die öffentliche Planauflage durchgeführt. Die Frauenfelderstrasse ist eine wichtige Hauptverkehrsachse im Strassennetz von Winterthur. Im Abschnitt Stadtrainbrücke bis Talwiesenstrasse ist sie am Ende der Lebensdauer angekommen. Die Abwasserkanäle sind neunzig Jahre alt, und bei den übrigen Werkleitungen besteht ebenfalls Erneuerungsbedarf.

Das Projekt sieht vor, den überbreiten Fahrbereich leicht zu verschmälern und mit diversen baulichen Massnahmen zu ergänzen. Das hat unter anderem Auswirkungen auf die Anzahl der Parkplätze im besagten Bereich. Deren Zahl sinkt um 40 von heute 95 auf 56.

