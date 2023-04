Gedanken zum Feiertag – Frauengeschwätz Theologin Monika Schmid über die Kraft jener Liebe, die alle Grenzen und Konventionen sprengt. Monika Schmid

«Was hat die hier zu suchen?» Bild: Lisa Kötter

Sie tritt mitten in die Männergesellschaft. Sie hört die dummen Sprüche nicht, sieht nicht, wie sie die Augen verdrehen. Sie sieht nur einen. Auf ihn geht sie zu. Mit ihren Tränen wäscht sie seine Füsse und trocknet sie mit ihrem Haar. Sie zerbricht das Gefäss mit dem teuren Öl und salbt ihn, so wie man einen König salbt. Die Stimmen der Männer werden immer lauter. «Was hat die hier zu suchen? Weiss Jesus nicht, was sie für eine ist?» Stadtbekannte Sünderin, pfft! Hämisches Lachen. Jesus lässt es geschehen. Die Männer sind aufgebracht. «Schweigt!» Die Stimme von Jesus lässt alle verstummen. «Lasst sie in Ruhe. Warum quält ihr sie? Sie hat mir ihre ganze Liebe geschenkt. Grösser kann Liebe nicht sein.» Betreten schauen die Männer in die Runde. Keiner versteht, was Jesus meint. Vielleicht verlässt der eine oder andere den Raum. Wir wissen es nicht.

Was wir wissen, ist, dass im Evangelium nach Markus die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu mit dieser Frau beginnt. Jesus fügt hinzu: «Auf der ganzen Erde, überall, wo dieses Evangelium verkündet wird, wird man sich erinnern und erzählen, was diese Frau getan hat.»

Eingeschlossen aus Angst

Nach dieser Begebenheit erzählen die Evangelien vom letzten Abendmahl, vom Verrat am Ölberg, und sie beschreiben die mörderische Hinrichtung von Jesus am Kreuz. Der Kreuzestod, eine Verdichtung allen Leides dieser Welt. Wer diesen Weg in den Abgrund am Karfreitag mitgeht, trägt das Leiden der ganzen Schöpfung mit und kann sich nicht draussen lassen. Das Gesicht des Karfreitags ist das Gesicht des toten Soldaten, der für sein Land kämpft. Die Gesichter des Karfreitags, das sind die Tränen der Mütter, die um ihre hungernden Kinder weinen, das sind die abgemagerten Eisbären und die stummen Schreie der Hoffnungslosen.

Jesus stirbt am Kreuz. Frauen haben ihn begleitet, sie waren mit ihm unterwegs. Jüngerinnen? Das darf man nur denken. Aber es steht im Evangelium: «Von Ferne schauten die Frauen zu» (in die Nähe durften sie nicht). Sie waren mit ihm unterwegs, nun leiden sie mit ihm. Vielleicht ist auch sie dabei, die Frau, die ihn gesalbt hat zum König der Liebe. Von den Männern steht gar nichts. Die haben ihren Schwanz eingezogen und sich aus dem Staub gemacht. Stimmt, die haben sich eingeschlossen aus Angst. Da habe ich Verständnis dafür, denn Jesus galt aus Aufwiegler, er machte sich stark für die Ordnung Gottes, die doch einiges am Bestehenden infrage stellte, vor allem stellte sie die Ordnung der Macht infrage. Das sollte nicht ungestraft bleiben, und alle um ihn herum mussten echt um ihr Leben fürchten. Da setzte man sich doch lieber vorher noch ab.

Mit brennender Liebe im Herzen

Und wieder sind es die Frauen, furchtlos mit brennender Liebe im Herzen. Sie ziehen frühmorgens an den Ort, wo Jesus ins Grab gelegt wurde, eine Höhle, verschlossen mit einem Stein. Die einzige Angst: Wer rollt den schweren Stein vom Grab, damit wir ihm die letzte Ehre erweisen können?

Der Stein ist weg, Himmel und Erde eins. Tief in ihrem Inneren die Erfahrung: Er lebt, dieser Jesus lebt, seine Liebe über alle Grenzen hinweg bleibt, unsterblich. Sie hat das letzte Wort in aller Hoffnungslosigkeit. Nach ersten Zweifeln rennen die Frauen, sie verkünden es, sie singen, sie jubeln, sie klopfen die Jünger aus ihrem Versteck: Jesus lebt, er ist auferstanden. Die Männer kontern: «Dummes Frauengeschwätz.»

Bis heute ist den Frauen die Verkündigung dieser Botschaft in den Gottesdiensten meiner Kirche verboten. Einige setzen sich darüber hinweg mit brennender Liebe im Herzen. Doch in den meisten römisch-katholischen Kirchen wird auch dieses Jahr die Osterbotschaft von Männern verkündet. Die Ordnung der Macht hat gesiegt gegen das Frauengeschwätz. Oder vielleicht doch nicht? Ostern, das ist die Kraft jener Liebe, die alle Grenzen sprengt.

