Historisches Bild aus Winterthur – Frauenprotest im neuen Gemeinderatssaal Als der Rathaussaal 1970 frisch eingeweiht wurde, mussten sich die Frauen mit den Besucherplätzen begnügen. Andres Betschart

Gemeinderat, erste Tagung im renovierten Rathaus am 9. November 1970. Eines von über 60’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: http://bildarchiv.winterthur.ch

Ende Oktober 1970 weihte die Stadt Winterthur das renovierte Rathaus ein, und am 9. November hielt der Grosse Gemeinderat seine erste Sitzung im neuen Ratssaal ab.

Mehr als die politischen Geschäfte an diesem Abend interessieren beim Blick auf die Fotografie aus dem Ratssaal die Besucherplätze: Sie sind bis auf den letzten Platz besetzt – fast ausnahmslos mit Frauen. Diese grosse Präsenz dürfe «als ein erfreuliches Zeichen der wachsenden Anteilnahme des zarten Geschlechts an den politischen Fragen und Aufgaben unserer Gemeinde gewertet werden», schrieb der «Landbote» am nächsten Tag dazu.