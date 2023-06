Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Frauenstreik Am ersten nationalen Streik- und Protesttag hätten «unerwartet» viele Frauen teilgenommen, berichtete der «Landbote» 1991. Und schrieb über Männer, die Spaghetti kochten. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Demonstrationsumzug auf der Stadthausstrasse am Frauenstreik 1991. Eines von über 70’000

Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Emilia Innerhofer / bildarchiv.winterthur.ch

Am 14. Juni 1991 beteiligten sich Hunderttausende Frauen in der ganzen Schweiz erstmals an einem nationalen Streik- und Protesttag. Sie forderten (wie heute) schon damals u.a. die Umsetzung des Gleichstellungsartikels in der Bundesverfassung zur Lohngleichheit, die Gleichstellung in der sozialen Sicherheit, die Aufteilung unbezahlter Hausarbeit zwischen Mann und Frau oder das Ende von sexueller Belästigung und Gewalt.

Auch in Winterthur gingen an diesem Tag viele Frauen auf die Strasse und nahmen am Sternmarsch aus den Quartieren in den Stadtpark und am Demonstrationsumzug durch die Altstadt teil. Der «Landbote» sprach von «unerwartet» vielen Frauen und tendierte in seiner Berichterstattung zur Entpolitisierung des Streiks.

«Viel Aktion und wenig Streik» lautete der Titel eines Artikels am Folgetag, ein anderer betonte die «locker-heitere Stimmung» und räumte den Männern, die im Stadtpark indische Nudeln und Spaghetti kochten, im Vergleich zu den Forderungen der Frauen erstaunlich viel Platz ein.

Auch die nicht streikenden Frauen kamen im «Landboten» zu Wort: «Können Sie mir bitte erklären, weshalb ich heute nicht hätte arbeiten sollen?», wird eine Serviertochter [sic!] zitiert. Und eine junge Bäckereiverkäuferin meinte: «Nein, ich wüsste wirklich nicht, weshalb ich heute hätte in den Ausstand treten sollen. Mir geht es doch gut!»

Was wohl aus ihr geworden ist? Wer weiss, vielleicht läuft sie heute inzwischen auch am Umzug mit. Start ist um 18 Uhr auf dem Neumarkt.

