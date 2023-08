Frauenteam des FC Winterthur – Diesmal wollen sie drin bleiben Die FCW-Frauen sind zum zweiten Mal in die Nationalliga B aufgestiegen. Anders als beim ersten Anlauf soll die Saison nicht mit dem sofortigen Abstieg enden. Urs Kindhauser

In der 1. Liga jubelten die FCW-Frauen nach jedem Match. Jetzt gilt es, den Platz in der Nationalliga B zu halten. Foto: Urs Kindhauser

Trifft man Markus Wanner, so muss man nicht lange fragen: Es sprudelt von allein aus dem neuen Trainer der FCW-Frauen heraus: wie das Team aussieht, welche Ziele es hat, welche Ideen er hat, was alles verändert werden soll, kurz-, langfristig und so weiter. Der Enthusiasmus ist spürbar, der Wille, dieses Projekt weiterzuführen: talentierten Fussballerinnen die Möglichkeit zu geben, sich in der Region Winterthur in Richtung Leistungssport zu entwickeln, ohne dafür nach Zürich oder St. Gallen reisen zu müssen.